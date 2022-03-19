Бронзовый призер Токио-2020 Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в прошедшем в Белграде помещении.

Несмотря на полномасштабное вторжение России, Украине удалось максимально использовать квоту в этой дисциплине: на соревнования прибыли бронзовый призер Олимпиады-2020 Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которая в Токио заняла четвертое место.

Магучих стала первой с результатом 2.02 м. Ирина Геращенко стала 5-й с результатом 1.92 м.