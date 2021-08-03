Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на Олімпіаді у Токіо

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла п'яте місце у стрибках у довжину на Олімпіаді в Токіо. У боротьбі за медаль титулована спортсменка поступилася суперницям з Німеччини, США, Сербії та Нігерії.

Шанси на медалі сьогодні в українців є. Зокрема, у двобої за бронзу змагатиметься борчиня Ала Черкасова. Сутичка розпочнеться по обіді.

До півфіналу пробилися наші борці Парвіз Насібов та Жан Беленюк.