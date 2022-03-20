В Киеве запускают электричку с Дарницы на Святошино [ Редактировать ]
С 21 марта "Укрзализныця" запускает челночные рейсы Дарница - Святошино. Они помогут жителям левого берега Киева добраться на правый.
В частности, поезда будут удобны для трансфера до Центрального железнодорожного вокзала, пока "красная" линия метро работает с ограничениями, а автосообщение между берегами Днепра затруднено.
Поезда будут останавливаться на станциях Левый Берег, Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка.
Стоимость проезда - 15 грн, билеты можно приобрести у разъездного кассира на борту или в официальном чат-боте Укрзализныци.
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