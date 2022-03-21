Сотні людей у Нью-Йорку вийшли на акцію протесту проти війни в Україні [ Редактировать ]
Марш матерів у Нью-Йорку.
Сотні людей сьогодні вийшли на акцію протесту проти війни в Україні.
І схожі маніфестації відбулися по всій Америці. Про демонстрації Дмитро Анопченко розкаже про все детальніше.
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