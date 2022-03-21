Спецслужби різних країн оцінили психічний стан путіна [ Редактировать ]
Що твориться в голові у Путіна? Над цим питанням - ламають голову західні розвідники. Чи справді він божевільний чи навпаки холоднокровний і послідовний у своїх ідеях. Оцінки агентів американської та британської служб розвідки - підсумувала наша кореспондентка в Лондоні Світлана Чернецька.
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