Понад дві сотні міжнародних компаній покинули російський ринок [ Редактировать ]
Понад дві сотні міжнародних компаній покинули російський ринок через напад РФ на Україну. Працювати з агресором відмовилися "МакДональдз", KFC, Apple, Zara, Audi та інші - від виробників одягу до постачальників нафтопродуктів. Однак, залишися ті, хто продовжують свій бізнес на крові. Більше - дивіться далі
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