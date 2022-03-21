Под Чугуевым ВСУ сбили российский истребитель, а в Харьковском районе уничтожены два вражеских беспилотника. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте тот упал со стороны российской федерации. Также утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".

Напомним, что по данным Генштаба, на утро 21 марта потери оккупантов в Украине составили 97 самолетов и 121 вертолет.