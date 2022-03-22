Украинцам начали выплату помощи 6500 грн: как получить деньги [ Редактировать ]
В понедельник, 21 марта, в Украине начались выплаты 6500 грн єПідтримки, их уже получили уже почти 500 тысяч украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Первыми получат средства поддержки украинцы, которые в первый день подал заявку в "Дії".
"От запуска услуги мы уже получили почти 4 млн заявок на поддержку. Программа рассчитана на людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия", - сообщили в ведомстве.
Как получить 6500 грн єПідтримки
- Откройте специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет
- Зайдите в действие и нажмите - Услуги - єПоддержка - Получить помощь.
Средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.
"Обратите внимание: уведомление о зачислении средств єПоддержки вы получите от вашего банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию".
В министерстве предупредили: "Если получите SMS-сообщение от посторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения поддержки - не открывайте его. Это очередное интернет-мошенничество".
Кто может получить 6500 грн
- ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за 4 квартал 2021 года
- наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал, кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины
- ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.
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