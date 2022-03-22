В понедельник, 21 марта, в Украине начались выплаты 6500 грн єПідтримки, их уже получили уже почти 500 тысяч украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Первыми получат средства поддержки украинцы, которые в первый день подал заявку в "Дії".



"От запуска услуги мы уже получили почти 4 млн заявок на поддержку. Программа рассчитана на людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия", - сообщили в ведомстве.

Как получить 6500 грн єПідтримки

Откройте специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет

Зайдите в действие и нажмите - Услуги - єПоддержка - Получить помощь.

Средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.



"Обратите внимание: уведомление о зачислении средств єПоддержки вы получите от вашего банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию".

В министерстве предупредили: "Если получите SMS-сообщение от посторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения поддержки - не открывайте его. Это очередное интернет-мошенничество".

Кто может получить 6500 грн