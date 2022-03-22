В Киеве на Оболони из-за обстрела загорелся грузовик и два здания [ Редактировать ]
Во вторник, 22 марта, оккупанты снова обстреляли Киев. В результате вражеской атаки загорелся грузовик и два здания. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Информация о пожаре в Оболонском районе столицы поступила спасателям около 13:10. Из-за вражеских обстрелов произошло возгорание грузовика и двух зданий. Локализовать пожар удалось в 14:38, а полностью ликвидировать в 15:00.
На месте работали 20 спасателей и четыре единицы техники. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
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