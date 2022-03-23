С апреля контролируемые россией территории Херсонской области перейдут в рублевую зону. Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях.

Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону. ХНР все ближе ((но отправим этот "ХНР" за российским кораблем!) Призыв игнорировать расчет в рублях, во-первых, рубли - это никчемная бумага, а главное – Херсонщина - это Украина!