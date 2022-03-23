В Херсонской области оккупанты собираются ввести рубли - депутат [ Редактировать ]
С апреля контролируемые россией территории Херсонской области перейдут в рублевую зону. Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях.
Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону. ХНР все ближе ((но отправим этот "ХНР" за российским кораблем!) Призыв игнорировать расчет в рублях, во-первых, рубли - это никчемная бумага, а главное – Херсонщина - это Украина!
Каких-либо официальных подтверждений этой информации от российских или украинских источников нет.
Сейчас Херсон оккупирован. Оккупанты готовили "референдум" по созданию "Херсонской народной республики", однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
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