"Атомная станция стала ареной войны: Зеленский выступил перед парламентом Японии [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к парламенту Японии. О чем говорил глава государства тезисно:
- Япония стала лидером в поддержке Украины в Азии, сразу придя на помощь Украине, поддержав санкции против РФ;
- Напомнил об аварии на ЧАЭС: "24 февраля по земле, в которой захоронены радиоактивные материалы, пошла бронетехника РФ, а атомная станция стала ареной войны";
- В Украине 4 АЭС на 15 энергоблоков, все они под угрозой – РФ уже обстреляла Запорожскую АЭС, химическое производство в Сумах, "нас предупреждают о химатаках с применением "Зарина", как в Сирии";
- РФ заблокировала даже море, показывая другим странам-агрессорам, "как давить на свободные народы";
- Необходимы новые, превентивные, международные гарантии, «опора для свободы народов" в момент, когда международные институции не сработали, а мир стоит накануне новой турбулентности;
- Лидерство Японии может стать незаменимым при их разработке, "я предлагаю это вам";
- Нужно остановить "цунами российского вторжения" - путем эмбарго на торговлю с РФ, отзыва компаний с российского рынка, "нужно еще больше помогать нашему государству и воинам";
- Необходимо уже сегодня думать о восстановлении разрушенных городов: "я уверен, вы понимаете чувства - при возвращении на родную землю".
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