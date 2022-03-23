Кого звинувачують у нестачі харчів російські чиновники та ЗМІ?

Битва за цукор. Росіяни буквально змітають з полиць магазинів солодкий продукт. Мережею ширяться ролики, де в чергах і до бійок доходить.

Тим часом у повсякденний ужиток повертаються вже підзабуті з радянських часів слова "дефіцит" та "спекулянт".

Які ще продовольчі товари розгрібають росіяни? Та кого звинувачують у нестачі харчів російські чиновники та ЗМІ? Розповість Ольга Жидецька.