Битва за цукор: які ще продовольчі товари розгрібають росіяни [ Редактировать ]
Битва за цукор. Росіяни буквально змітають з полиць магазинів солодкий продукт. Мережею ширяться ролики, де в чергах і до бійок доходить.
Тим часом у повсякденний ужиток повертаються вже підзабуті з радянських часів слова "дефіцит" та "спекулянт".
Які ще продовольчі товари розгрібають росіяни? Та кого звинувачують у нестачі харчів російські чиновники та ЗМІ? Розповість Ольга Жидецька.
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