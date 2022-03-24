В среду, 23 марта, оккупанты обстреляли центр Харькова, применив ракеты "Калибр". Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Атака была совершена с кораблей Черноморского флота россии.

44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и тому подобное и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть, это мы называем уже ситуацией стабильной. Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракеты типа "Калибр", которые были выпущены с кораблей Черноморского флота рф. То есть и оттуда к нам уже прилетает.

По его словам, самой критической точкой в Харьковской области остается город Изюм. Вчера пострадал город Балаклея, а уже утром 24 марта оккупанты нанесли удары по городу Золочев.