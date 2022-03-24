Центр Харькова обстреляли с моря ракетами "Калибр" [ Редактировать ]
В среду, 23 марта, оккупанты обстреляли центр Харькова, применив ракеты "Калибр". Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
Атака была совершена с кораблей Черноморского флота россии.
44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и тому подобное и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть, это мы называем уже ситуацией стабильной. Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракеты типа "Калибр", которые были выпущены с кораблей Черноморского флота рф. То есть и оттуда к нам уже прилетает.
По его словам, самой критической точкой в Харьковской области остается город Изюм. Вчера пострадал город Балаклея, а уже утром 24 марта оккупанты нанесли удары по городу Золочев.
Мы следим за этим и, конечно, стараемся довести гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это и остается достаточно сложно задачей, поскольку враг нам не дает и не согласовывает, соответственно, зеленых коридоров для доставки.
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