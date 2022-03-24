В НАТО отказались от предложения Польши отправить миротворцев в Украину [ Редактировать ]
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать миротворческую миссию в Украине как того просили в Варшаве. Он пояснил, что такое развертывание сил означало бы полноценную войну НАТО с Россией.
"Мы обсуждали ряд вопросов и месседж такой, что мы должны быть объединены, а также должны оказывать поддержку Украине. В то же время у нас есть ответственность обеспечить, что этот конфликт не стал войной между НАТО и Россией и именно поэтому члены Альянса четко сказали, что мы не будем разворачивать на территории Украины, потому что это будет означать полноценный конфликт с российскими вооруженными силами", - сказал Столтенберг на брифинге.
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