ВСУ уничтожили батальонную группу 200-й омбр россии - Арестович [ Редактировать ]
Украинская армия полностью уничтожила батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии.
В частности, из 648 военных выжили всего трое.
Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Батальонно-тактическая группа 200-й отдельной мотострелковой бригады, которая принимала участие в "специальной военной операции" на территории Украины понесла значительные потери в живой силе. Из 648 военнослужащих, которые были отправлены, погибли 645. Остались только трое, и то двое из них ранены", - отметил он.
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