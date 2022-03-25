Украинская армия полностью уничтожила батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии.

В частности, из 648 военных выжили всего трое.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Батальонно-тактическая группа 200-й отдельной мотострелковой бригады, которая принимала участие в "специальной военной операции" на территории Украины понесла значительные потери в живой силе. Из 648 военнослужащих, которые были отправлены, погибли 645. Остались только трое, и то двое из них ранены", - отметил он.