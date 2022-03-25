Мобилизация в Украине: все, что нужно знать [ Редактировать ]
В реалиях войны россии против Украины все больше жителей страны готовы идти и защищать свою территорию и свои семьи.
В стране проходит всеобщая мобилизация. Но вопросов о ней возникает достаточно много. Мы собрали главные ответы на них в одной статье.
Куда жаловаться на нарушение прав при мобилизации
Создана и работает "горячая линия" Министерства обороны:
- 0 800 500 410,
- 0 800 500 442,
- 044 454 44 99.
Если вы заметили нарушения во время мобилизации, то можно обращаться в правоохранительные органы.
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