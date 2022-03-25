В реалиях войны россии против Украины все больше жителей страны готовы идти и защищать свою территорию и свои семьи.

В стране проходит всеобщая мобилизация. Но вопросов о ней возникает достаточно много. Мы собрали главные ответы на них в одной статье.

Куда жаловаться на нарушение прав при мобилизации

Создана и работает "горячая линия" Министерства обороны:

0 800 500 410,

0 800 500 442,

044 454 44 99.

Если вы заметили нарушения во время мобилизации, то можно обращаться в правоохранительные органы.