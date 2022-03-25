"Город под ракетным обстрелом": глава Винницкой ОВГА записал обращение [ Редактировать ]
Глава Винницкой ОВГА Сергей Борзов записал видеообращение, в котором заявил, что город находится под ракетным обстрелом.
Сегодня призываю всех, если вы услышали сигнал воздушной тревоги спускайтесь в бомбоубежище.
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