Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россия возможно готовит полномасштабную атаку на Польшу, страны Балтии и Казахстан.

Представитель Офиса президента предположил, что москва обещает пролить много европейской крови.

Подоляк, комментируя заявление члена кпрф Сергея Савостьянова, написал в Twitter:

рф, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне.

Кто такой Сергей Савостьянов

Сергей Савостьянов - депутат Мосгордумы от Коммунистической партии рф, который призвал к расширению границ войны в Украине.

По словам Савостьянова, для "более полного процесса обеспечения безопасности рф" в зону "денацификации" и "демилитаризации", помимо Украины "целесообразно" включить страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Молдову, Польшу и Казахстан.