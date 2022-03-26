У Зеленского рассказали, какие страны следующими атакует россия [ Редактировать ]
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россия возможно готовит полномасштабную атаку на Польшу, страны Балтии и Казахстан.
Представитель Офиса президента предположил, что москва обещает пролить много европейской крови.
Подоляк, комментируя заявление члена кпрф Сергея Савостьянова, написал в Twitter:
рф, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне.
Кто такой Сергей Савостьянов
Сергей Савостьянов - депутат Мосгордумы от Коммунистической партии рф, который призвал к расширению границ войны в Украине.
По словам Савостьянова, для "более полного процесса обеспечения безопасности рф" в зону "денацификации" и "демилитаризации", помимо Украины "целесообразно" включить страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Молдову, Польшу и Казахстан.
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