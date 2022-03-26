В Киеве не будут вводить суточный комендантский час - Кличко [ Редактировать ]
Суточный комендантский час в Киеве в воскресенье, 27 марта, вводиться не будет. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Комендантский час в Киеве останется прежним - с 20:00 до 7:00. То есть завтра днем можно будет перемещаться по столице и Киевской области.
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