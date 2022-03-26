Суточный комендантский час в Киеве в воскресенье, 27 марта, вводиться не будет. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Комендантский час в Киеве останется прежним - с 20:00 до 7:00. То есть завтра днем можно будет перемещаться по столице и Киевской области.