В Киеве и области вводят длительный комендантский час [ Редактировать ]
Комендантский час в Киеве и области продлится почти два дня. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Ограничения продлятся с 20:00 26 марта до 7:00 утра понедельника - 28 марта.
По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.
Как сообщали в КГГА, ночь на 26 марта в Киеве прошла спокойно. В столице работает инфраструктура:
- коммунальщики,
- транспортники,
- медики,
- спасатели.
Для автомобильного сообщения левого и правого берегов Киева сегодня открыты Северный и Дарницкий мосты.
Работают продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.
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