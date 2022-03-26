Оккупанты пытаются прорваться через Изюм на Донбасс (видео) [ Редактировать ]
Российские оккупанты пытаются прорваться через Изюм на Донбасс. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Они пытается обойти город Изюм, пройти частично через него, чтобы переправить свои войска в Луганскую и Донецкую области, фактически отрезать линию ООС.
Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" сообщил, что сейчас за территорию города идут постоянные бои.
Вы же видите, что РФ все время меняет свои планы, то у них была денацификация, то демилитаризация, а сейчас у них Донбасс. Но я говорил с парнями, они говорят, что "ждут" их все восемь лет. Я не военный, но вы понимаете, что у нас серьезная профессиональная армия. Безусловно, там будет жарко, но я верю в наши ВСУ.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что под Харьковом ВСУ переходят в контрнаступление.
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