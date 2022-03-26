Российские оккупанты пытаются прорваться через Изюм на Донбасс. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" сообщил, что сейчас за территорию города идут постоянные бои.

Вы же видите, что РФ все время меняет свои планы, то у них была денацификация, то демилитаризация, а сейчас у них Донбасс. Но я говорил с парнями, они говорят, что "ждут" их все восемь лет. Я не военный, но вы понимаете, что у нас серьезная профессиональная армия. Безусловно, там будет жарко, но я верю в наши ВСУ.