Под Харьковом сбили вражеский самолет [ Редактировать ]
На юго-востоке от Харькова ВСУ сбили российский военный самолет. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
Тип уничтоженного вражеского самолета пока не известен, как и судьба пилота.
По данным Генштаба на утро 26 марта оккупанты потеряли в Украине 127 вертолетов и 117 самолетов.
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