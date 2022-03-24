Под Харьковом сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 [ Редактировать ]
На Харьковском направлении украинские силы ПВО сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 и беспилотник. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
Су-34 - советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами ПВО. По состоянию на 2020 год произведено 136 таких самолетов.
Напомним, что по данным Генштаба на утро 24 марта оккупанты потеряли в Украине 124 вертолета и 108 самолетов.
по теме
В районе Попасной Луганской области сбили вражеский истребитель Су-30 (фото, видео)
Силы ПВО сбили еще один Су-34 российских оккупантов. Об этом сообщает 1-я отдельная танковая Сиверская бригада
Российские оккупанты потеряли еще один боевой самолет над Украиной. Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады заявили, что сбили еще один вражеский Су-25
Российские войска пытаются окружить Вооруженные силы Украины, которые держат оборону на востоке, "зажимая" их с севера и юга. Об этом сообщает разведка Великобритании в своей ежедневной сводке по войне в Украине
Украинская армия удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 6:00