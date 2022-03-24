На Харьковском направлении украинские силы ПВО сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 и беспилотник. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

Су-34 - советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника на удалении 150-600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами ПВО. По состоянию на 2020 год произведено 136 таких самолетов.

Напомним, что по данным Генштаба на утро 24 марта оккупанты потеряли в Украине 124 вертолета и 108 самолетов.