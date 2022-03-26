Вопросы Крыма и Донбасса могут решить только Зеленский и Путин - Подоляк [ Редактировать ]
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил убеждение, что только президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут решить вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.
Об этом Подоляк рассказал в интервью FAZ.
"Мы сегодня не обсуждаем нейтралитет. Украина настаивает на системе гарантий безопасности с участием государств, которые готовы предоставить эти гарантии, в частности, в военном плане. От этого зависит многое другое. Это наша исходная позиция", – сказал советник главы президентского офиса.
По его мнению, такая система гарантий безопасности немыслима без США.
У Подоляка также спросили про будущее оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"Для нас очень важна территориальная целостность страны. Это сложные вопросы. Решить их могут только президенты Украины и России", – сказал советник руководителя ОП.
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