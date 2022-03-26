Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что захвата Киева, Харькова и Одессы не будет.

"Россия в течение недели-двух выведет войска с Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс. Они поняли, что не получится взять большие города, объявили о завершении первой фазы "спецоперации" и начале второй - "освобождение Донбасса", - сказал Арестович.

Он добавил: "У них теперь три задачи: окружить наши войска в зоне ООС, полностью оккупировать Мариуполь и удержать Юг. Если они Херсон потеряют, то обрушится вся их Мариупольская оккупация. И это все. Захвата Киева, Харькова, Одессы не будет".

