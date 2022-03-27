Європа озброюється. З багатьох країн ЄС цими вихідними надходять новини про придбання або розгортання нових військових засобів захисту. І йдеться не тільки про Польшу, яка під час візиту Джо Байдена до Варшави напряму попросила американського президента збільшити та пришвидшити поставки зброї.

Хто ще боїться, що може стати наступним об'єктом нападу Росії? І що роблять європейці, аби посилити свій захист? Детальніше - Дмитро Анопченко.

У Словаччині розгорнули перший із трьох комплексів протиповітряної оборони Patriot. За даними місцевих ЗМІ, його встановили на авіабазі у містечку Сліач у центральній частині країни, щоб забезпечити захист повітряного простору над цим регіоном республіки. Це відповідь і Америки, і НАТО на те, що відбувається в Україні.

Словацький уряд повідомляє, що незабаром до країни прибудуть ще два комплекси Patriot, які станом на зараз перебувають на обслуговуванні солдатів німецького бундесверу та військовослужбовців збройних сил Нідерландів. І мова зараз не тільки про техніку. Парламент Словаччини затвердив рішення розмістити в республіці багатонаціональну бойову групу: підрозділ НАТО, до складу якого увійдуть солдати з шести країн: німці, американці, чехи, поляки, словенці та нідерландці.

Загалом планують розмістити більше двох тисяч військовослужбовців з інших країн Альянсу. Самі - виділяють вісім сотень своїх офіцерів і приймуть командування групою.

Чехія повідомляє, що через ситуацію в Україні повинна максимально швидко підвищити свою боєздатність завдяки придбанню військової техніки у західних виробників. Зокрема, у Міноборони країни вирішили закупити військові гелікоптери у Сполучених Штатів і вже почали переговори з найбільшими американськими виробниками. Контракт між Прагою та Вашингтоном, який уклали раніше, передбачав, що ВПС Чехії мають отримати 12 вертольотів - і всі вважали, що в мирних умовах цього вистачить.

Але з огляду на те, що відбувається зараз в України, - зрозуміли, що тепер цього абсолютно недостатньо для оборони країни. То ж і просять Вашингтон посприяти, аби країни, що перебувають на східному фланзі НАТО, отримали пріоритет у військових поставках. А ще планують придбати винищувачі, бронетранспортери… А також готуються збільшити кількість контрактників в армії країні.

Те саме прохання до американців і у поляків. Тільки озвучили його на найвищому рівні - під час розмови польського і американського президентів. Варшава наполягає - ситуація така, що поставки озброєння треба максимально прискорити. А купити збираються (і контракти вже підписані) ті ж ж таки системи протиповітряної оборони Patriot, танки Abrams та винищувачі F-35.

Що ще може і вже пообіцяла зробити Америка - так це провести ротацію і направити додаткові підрозділи до Європи, аби заспокоїти союзників і запевнити, що напад на одного з членів НАТО, і це закріплено у п'ятій статті Північноатлантичного пакту, про яку зараз так багато говорять, означатиме напад на всіх - і, відповідно, реакцію всіх.

Джон Кірбі, речник Міноборони США: