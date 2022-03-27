Так було під час Другої Карабаської війни та січневих протестів у Казахстані

Рашисти не завжди діють за принципом прямого військового вторгнення на територію іншої країни. Подекуди кремль і путін втручаються в конфлікти та війни опосередковано.

Так було під час Другої Карабаської війни та січневих протестів у Казахстані, коли до країни ввели сили ОДКБ.

Тож як у цих конфліктах діяла Москва та як намагалася нав'язати свої наративи - дивіться в сюжеті.