"Оскар-2022": Уилл Смит ударил актера на церемонии (видео) [ Редактировать ]
Во время церемонии награждения "Оскар" 2022 в прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил своего коллегу Криса Рока.
Так, Рок выдал неуместную шутку о жене актера, актрисе Джаде Пинкетт Смит. Он пошутил "об удивительной, очень короткой прическе" жены Уилла Смита, которая сейчас страдает от алопеции - аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос.
Также знаменитости устроили словесную перепалку, на момент которой пропал звук. Позже Рок сказал, что это была "величайшая ночь в истории телевидения".
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