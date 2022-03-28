Во время церемонии награждения "Оскар" 2022 в прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил своего коллегу Криса Рока.

Так, Рок выдал неуместную шутку о жене актера, актрисе Джаде Пинкетт Смит. Он пошутил "об удивительной, очень короткой прическе" жены Уилла Смита, которая сейчас страдает от алопеции - аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос.

Также знаменитости устроили словесную перепалку, на момент которой пропал звук. Позже Рок сказал, что это была "величайшая ночь в истории телевидения".