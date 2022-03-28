С понедельника, 28 марта, в Шанхае вводится самый масштабный локдаун за последние два года. Жители не смогут покинуть свои дома. Закрываются все офисы, магазины и рестораны. Функционировать будут только жизненно важные предприятия. Об этом сообщает inbusiness.kz.

Во время первой фазы с понедельника до пятницы экономический район Шанхая Пудун и близлежащие районы будут закрыты.

Вторая фаза начнется в пятницу, тогда на локдаун закроют центральную часть Шанхая к западу от реки Хуанпу. В эти периоды жители должны будут оставаться дома, офисы и предприятия, деятельность которых не считается жизненно необходимой, будут закрыты, а работа общественного транспорта будет приостановлена.

Также во время локдауна в городе пройдет массовое тестирование на Covid-19.