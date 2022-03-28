В Україні скасували кольорові карантинні зони [ Редактировать ]
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Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про встановлення карантину через COVID-19 від 9 грудня 2020 року № 1236.
Під час дії воєнного стану "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки в областях встановлюватися не буде.
Крім того, під час воєнного стану не діє положення відсторонення від роботи працівників та державних службовців, для яких встановлена обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19.
Кабмін також постановив на період воєнного стану:
- фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендувати дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;
- фізичним особам рекомендувати забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
- закладам охорони здоровʼя забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.
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