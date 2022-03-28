Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про встановлення карантину через COVID-19 від 9 грудня 2020 року № 1236.

Під час дії воєнного стану "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки в областях встановлюватися не буде.

Крім того, під час воєнного стану не діє положення відсторонення від роботи працівників та державних службовців, для яких встановлена обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19.

Кабмін також постановив на період воєнного стану: