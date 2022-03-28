На Харківщині ЗСУ збили ворожий літак і безпілотник [ Редактировать ]
На Харківщині українські армійці збили ворожий літак і безпілотник. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід". Про тип збитого літака не повідомляється.
За даними Генштабу на ранок 27 березня окупанти втратили в Україні 127 гелікоптерів і 123 літаки.
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