Росії не вдасться уникнути економічної катастрофи [ Редактировать ]
Дефолт оминули, але економічної катастрофи не уникнути. Так стан російської економіки описують провідні фахівці. У перспективі прогнозують шоковий стрибок цін, безробіття та неминуче зубожіння. Все це - дія санкцій, які міжнародна спільнота запровадила проти Росії за напад на Україну.
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