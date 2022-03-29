Бійців ПВК "Вагнер" перекинули на схід України - розвідка [ Редактировать ]
Бійців приватної військової кампанії "Вагнер" перекинули на схід України. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великобританії.
Очікується, що росіяни залучать понад 1000 найманців для проведення бойових операцій для захоплення Донбасу.
Через тяжкі втрати і фактично зрив плану вторгнення, Росія була змушена перекинути бійців "Вагнера" до України, залишивши операції в Африці та Сирії.
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