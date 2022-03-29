"Кожен і кожна в Україні об'єднались і всю свою енергію віддають обороні держави" - Зеленський [ Редактировать ]
Кожен і кожна в Україні об'єднались і всю свою енергію віддають обороні нашої держави. Разом зі Збройними Силами, разом з усіма нашими захисниками й нашими захисницями, разом з нашою Національною гвардією.
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