Ніч на 30 березня у більшості областей України була спокійною, проте деякі області ворог атакував, в тому числі із дальньої зброї. Про це повідомляється у зведеннях регіонів.

З вечора та протягом ночі на всій території Україні були зафіксовані численні повітряні тривоги. Проте у більшості регіонів ніч минула відносно спокійно, а саме - на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Дніпропетровській області.

Миколаївська область:

Вночі було відносно тихо, продовжуються рятувальні роботи після ракетного удару в м. Миколаєві. Частина населених пунктів області залишається без світла та газопостачання.

Херсонщина:

Тривають сильні вибухи та обстріли у різних районах області. Найбільше постраждали Бериславський та Каховський райони. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, житлові будинки. Також серед цивільного населення є постраждалі і, на жаль, вбиті. Інформація уточнюється.

Хмельниччина:

Вночі відбулося 3 удари по промислових об'єктах області. Пожежі вже локалізовані силами ДСНС.

Інформація щодо постраждалих перевіряється.

Київська область:

Бучанський район бій та обстріли в Гостомельській, Дмитрівській, Бучанській, Макарівській громаді. Обстріли Ірпіня. В населених пунктах вздовж Житомирської траси - обстріли та бої. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Чернігів:

Вночі сильний артилерійський обстріл міста. Дані щодо жертв та руйнувань уточнюються.

Харків:

Вночі були обстріли районів міста із зброї дальньої дії. По області: ідуть бої в Ізюмському напрямку, ЗСУ збили 1 винищувач та безпілотник.

Луганщина:

Артилерійські та авіаудари по усіх містах. ЗСУ відбили 4 атаки. Значні руйнування, пожежі.

Навкруги Кремінної горить трава та очерет. Зранку - ракетний удар по Лисичанську. Кількість жертв та постраждалих ще не відома.

Донеччина:

Вночі потужні обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Вранці - авіаудар по с. Новомихайлівка, також по Мар'їнці. У населених пунктах Мар'їнської ВЦА близько 7:00 окупанти розпочали артобстріл. Є значні руйнування, пожежі. Численні руйнування від попередніх обстрілів зафіксовані і в Авдіївці.

Інформація по постраждалих встановлюється.

Маріуполь без змін: блокада, вуличні бої. У місті залишається понад 100 тисяч людей.