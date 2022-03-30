Не так давно в ефірах російських телешоу насміхалися з української армії та її, цитую "дерев'яних автоматів". Скабєєва оголошувала переможний розпорядок дня російського військового.

А що тепер? Україна, як виявляється, далеко не восьма армія Європи, а друга. Та й перемогти її, виявляється, складно. Риторика кремлівських пропагандистів змінилася! А це є таким собі лакмусовим папірцем і зміни курсу їхніх кураторів. Ми зібрали та проаналізували головні меседжі.