Риторика кремлівських пропагандистів змінилася: головні меседжі [ Редагувати ]
Не так давно в ефірах російських телешоу насміхалися з української армії та її, цитую "дерев'яних автоматів". Скабєєва оголошувала переможний розпорядок дня російського військового.
А що тепер? Україна, як виявляється, далеко не восьма армія Європи, а друга. Та й перемогти її, виявляється, складно. Риторика кремлівських пропагандистів змінилася! А це є таким собі лакмусовим папірцем і зміни курсу їхніх кураторів. Ми зібрали та проаналізували головні меседжі.
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