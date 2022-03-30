Зупинити божевілля війни. І домогтися припинення вогню. Це - головна мета переговорів. Черговий раунд яких відбувася сьогодні у Стамбулі.

Якщо коротко про результати: українська делегація майбутнє мирного договору бачить так: гарантії безпеки, жорсткіші, ніж 5 стаття НАТО. 15 років на врегулювання питання статусу Криму, обговорення положень щодо окупованого Донбасу на особистій зустрічі Зеленського та Путіна.

Російська сторона натомість обіцяє "кардинально скоротити бойові дії" у напрямках Києва та Чернігова. Докладніше про це - далі.