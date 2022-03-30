Збірна Нігерії 29 березня приймала Гану у відборі чемпіонату світу-2022. Господарі не змогли кваліфікуватись на Мундіаль у Катар.

Перша зустріч закінчилась нульовою мировою, тому учасника чемпіонату світу Нігерія та Гана визначали у другому поєдинку. Першими рахунок у зустрічі забили гості.

Однак ще до перерви нігерійці зрівняли цифри на табло. Нігерійська збірна могла піти на відпочинок ведучи у рахунку, але гол Осімхена був скасований через офсайд.

Матч закінчився нічиєю 1:1. Нігерія вперше з 2006 року не пробилась на Мундіаль. Гана вийшла далі завдяки голу на виїзді.

Такий результат неабияк розлютив місцевих фанатів збірної Нігерії. Вони вибігли на футбольне поле та почали нищити усе.