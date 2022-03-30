Розлючені фанати збірної Нігерії розгромили стадіон після невиходу на ЧС [ Редагувати ]
Збірна Нігерії 29 березня приймала Гану у відборі чемпіонату світу-2022. Господарі не змогли кваліфікуватись на Мундіаль у Катар.
Перша зустріч закінчилась нульовою мировою, тому учасника чемпіонату світу Нігерія та Гана визначали у другому поєдинку. Першими рахунок у зустрічі забили гості.
Однак ще до перерви нігерійці зрівняли цифри на табло. Нігерійська збірна могла піти на відпочинок ведучи у рахунку, але гол Осімхена був скасований через офсайд.
Матч закінчився нічиєю 1:1. Нігерія вперше з 2006 року не пробилась на Мундіаль. Гана вийшла далі завдяки голу на виїзді.
Такий результат неабияк розлютив місцевих фанатів збірної Нігерії. Вони вибігли на футбольне поле та почали нищити усе.
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