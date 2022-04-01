Уряд Німеччини відкриває ринок праці для біженців з України [ Редагувати ]
Живіть, вчіть мову і працюйте. Уряд Німеччини відкриває ринок праці для біженців з України і спрощує процедуру визнання дипломів.
Щоб люди мали змогу швидше знайти роботу. Тетяна Логунова розкаже більше.
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