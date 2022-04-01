Як не стати дешевою робочою силою та не потрапити у сексуальне рабство: у ЄС застерегли українських біженців [ Редагувати ]
У ЄС застерегли українців, які утікають від війни, бути обережними.
У той час як чимало європейців готові відчинити свої двері для наших громадян, ситуацією користуються охочі використати українців як дешеву робочу силу чи для сексуальних послуг.
Як вберегтися - дізнавалась Олена Абрамович.
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