Громадяни Ізраїлю підтримують українців попри позицію влади [ Редагувати ]
І хоча офіційний Ізраїль в питанні російсько-української війни зайняв дуже помірковану позицію, прості ізраїльтяни - українців підтримують.
Там збирають гуманітарку, проводять велелюдні акції. А ще - приймають, нехай і не численних, переселенців.
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