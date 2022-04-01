Рашисти невпинно б'ють по селищах та мирних містах.

Немов розчавлені, будинки, розбиті автівки і всюду уламки того, що донедавна було людським житлом. Так виглядає вулиця одного із селищ Броварського району, під столицею.

Рашисти невпинно б'ють по селищах та мирних містах. Про наслідки російських воєнних злочинів - сюжет Руслана Смєщука.