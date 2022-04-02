Коли закінчувати навчальний рік, кожна школа має вирішити сама - такі рекомендації дали в Міносвіти України.

Вчителям порадили ущільнити шкільну програму.

Також пообіцяли, що кожен учень, незалежно від того, де він зараз перебуває та продовжує навчання, отримає документ про закінчення навчального року (табель чи свідоцтво).