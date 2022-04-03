До Латвії, Литви й Естонії з 1 квітня не надходить російський газ. Про це повідомив голова правління оператора системи природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Барісс "Латвійському радіо". Він пов'язав це з переведенням газових контрактів на рублі.

Якщо ще й були сумніви, чи можна розраховувати на російські поставки, ці події ясно показують, що з погляду надійності покладатися на них фактично більше не можна. З огляду на енергетичну безпеку держави однозначно потрібно вирішувати питання щодо будівництва другого ЗПГ-терміналу - чим швидше, тим краще (цитата з "Інтерфаксу").

Глава Conexus Baltic Grid вважає, що причин для занепокоєння щодо газу немає. За його словами, в Інчуканському газосховищі нетипово багато газу для цього періоду - 7,6 терават-годин. Це майже стільки ж, скільки Латвія та Литва споживають у зимові місяці.

Нагадаємо, що президент РФ володимир путін 31 березня підписав указ про переведення розрахунків із "недружніми" країнами за постачання російського газу на рублі з 1 квітня. Напередодні, 2 березня, Литва заявила, що більше не імпортує газ із Росії.