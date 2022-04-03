На Харківщині ЗСУ збили ворожий літак (відео) [ Редагувати ]
2 квітня сили української Протиповітряної оборони збили в Ізюмському районі на Харківщині черговий літак окупантів. Бійці шукають екіпаж рашистів. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко і виклав відео.
За даними Генштабу на ранок 3 квітня окупанти втратили в Україні 134 гелікоптери і 143 літаки.
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