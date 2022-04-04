Польща вимагає термінового саміту ЄС через різанину в Бучі [ Редагувати ]
Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав країни-члени Європейського Союзу негайно переглянути політику щодо росії після звірств у Київській області.
Про це повідомляється на офіційному Twitter прем'єра.
"Різанина в Бучі - це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи та світу. Це страшний крик про справедливість, свободу та право на життя, про базові та загальнолюдські цінності", - написав Моравецький.
На його переконання, ЄС зобов'язаний запровадити санкції, які реально працюватимуть. До них входять конфіскація всіх російських активів і розрив торговельних відносин із рф.
Прем'єр-міністр закликав керівництво Євросоюзу якомога швидше організувати засідання Євроради. Там Польща ініціюватиме розгляд воєнних злочинів рф і запровадження ефективних санкцій.
"Україна повинна отримати озброєння, з яким вона зможе захистити жінок і дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших міст. Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить фальшивих жестів і тактики уникнення. Досить! Санкції не працюють. Вимкніть кисень російському геноциду", – заявив Моравецький.
по темі
Глава Бюро национальной безопасности Польши, Павел Солох, в эфире телеканала Polsat, заявил, что Польша может быть одним из гарантов безопасности в будещем мирном договоре
Сейм Республіки Польща рішуче засуджує воєнні злочини, злочини проти людства та акти геноциду, вчинені на території суверенної України збройними силами рф
Глава німецького уряду запевнив, що наслідки обмежень відчує як путін, так і його прихильники
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поділився оперативною інформацією після обстрілів населених пунктів регіону
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила кількість утримуваних під вартою підозрюваних у державній зраді