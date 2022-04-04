Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав країни-члени Європейського Союзу негайно переглянути політику щодо росії після звірств у Київській області.

Про це повідомляється на офіційному Twitter прем'єра.

"Різанина в Бучі - це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи та світу. Це страшний крик про справедливість, свободу та право на життя, про базові та загальнолюдські цінності", - написав Моравецький.

На його переконання, ЄС зобов'язаний запровадити санкції, які реально працюватимуть. До них входять конфіскація всіх російських активів і розрив торговельних відносин із рф.

Прем'єр-міністр закликав керівництво Євросоюзу якомога швидше організувати засідання Євроради. Там Польща ініціюватиме розгляд воєнних злочинів рф і запровадження ефективних санкцій.

"Україна повинна отримати озброєння, з яким вона зможе захистити жінок і дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших міст. Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить фальшивих жестів і тактики уникнення. Досить! Санкції не працюють. Вимкніть кисень російському геноциду", – заявив Моравецький.