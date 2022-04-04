У ніч на понеділок, 4 квітня, президент Володимир Зеленський виступив із відеозверненням до учасників та глядачів церемонії вручення музичної нагороди Grammy, закликавши підтримати Україну у війні проти Росії "у будь-який спосіб". Про це повідомляє Deutsche Welle, The New York Times.

Звертався він англійською мовою.

Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням…Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута.

Виступ Зеленського показали на двох величезних екранах, встановлених на сцені.

Після звернення американський співак Джон Роджер Стівенс, відомий як Джон Ледженд, та українська поетеса Любов Якимчук виконали композицію, присвячену Україні.