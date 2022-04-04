Ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури у Тернополі [ Редагувати ]
Російські окупанти здійснили бомбардування Тернополя, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на брифінгу.
Вчора було здійснено ворогом бомбардування міста Тернопіль. Дякую нашим збройним силам, які вчасно попередили даний факт і знешкодили. Однак осколками зачепило об’єкт критичної інфраструктури. Цей об’єкт зараз є у неприданому стані для використання. На місці події працює ДСНС і поліція.
Голова облВА додав, що постраждалих і жертв немає.
Влада міста та області закликала місцевих мешканців не коментувати, що і де вибухнуло, і не публікувати фото.
Також жителів області закликають не ігнорувати сигнали тривоги і спускатися в укриття.
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