Буча та Гостомель: злочини проти людства, які вчинив "рускій мір" [ Редагувати ]
Поза межами зла. Масові вбивства, катування, згвалтування та грабежі. Те, що вчинили рашисти в окупованих ними містах та селах, не піддається розумінню.
Докази цих воєнних злочинів тепер побачив увесь світ. Фотографії з Бучі зараз на перших шпальтах міжнародних видань. Все людство має побачити з ким воює Україна.
Зараз головне - документувати кожен злочин, кожен доказ, аби російські нелюди відповіли за кожне загублене життя. Наші кореспонденти повернулися з Бучі та Гостомеля. Подивіться на апокаліпсис, який залишив після себе "рускій мір".
по темі
Відступаючи, окупанти залишили по собі не тільки докази своїх звірств, але й багато смертельних пасток: міни, розтяжки, снаряди...
Житомирська траса - це один із найнебезпечніших напрямків, де іноді доводиться з'їжджати. І от таким шляхом, пильнувати і за хащами, в яких можуть ховатися ДРГ, і за самою дорогою, тому що вони можуть її замінувати.
Ця відома у світі організація уже зібрала понад 400 мільйонів євро на допомогу Україні. Проте на її адресу Червоного Хреста - в українців чимало нарікань.
Зокрема, постійно з'являються на платформах знаменитого вокзалу "Гранд централ стейшн". І все, щоб Америка - захопившись своїми проблемами, - не забувала про російську агресію.
Жителі країни "за", авторитетні політики, економісти та діячі культури - теж "за". Проти - поки що тільки Уряд - поки що.