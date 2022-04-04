Поза межами зла. Масові вбивства, катування, згвалтування та грабежі. Те, що вчинили рашисти в окупованих ними містах та селах, не піддається розумінню.

Докази цих воєнних злочинів тепер побачив увесь світ. Фотографії з Бучі зараз на перших шпальтах міжнародних видань. Все людство має побачити з ким воює Україна.

Зараз головне - документувати кожен злочин, кожен доказ, аби російські нелюди відповіли за кожне загублене життя. Наші кореспонденти повернулися з Бучі та Гостомеля. Подивіться на апокаліпсис, який залишив після себе "рускій мір".