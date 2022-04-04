Катапультованого льотчика збитого над Харківською областю Су-35С піймали [ Редагувати ]
Льотчик збитого над Харківською областю новітнього винищувача російських окупантів Су-35С встиг катапультуватись, а також пройшов більше десяти кілометрів у спробі сховатися, але був затриманий. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відомий український журналіст Юрій Бутусов.
За його словами, літак - зі складу 159-го винищувального авіаційного полку вкс рф (військова частина 45121, гарнізон бесовець, чална-1, республіка карелія).
Льотчик намагався сховатися, і пішов від місця падіння літака більш ніж на 10 кілометрів. Однак підрозділи 24-ї бригади, батальйону нгу імені Кульчицького, місцевої тероборони і 81-ї бригади організували масштабні пошуки, в результаті розрахунок зенітників 81 – ї бригади затримав злочинця.
За його словами, окупант вже зізнався в тому, що неодноразово бомбив міста. Встиг здійснити 40 вильотів в Сирії і 15 – в Україні (два - на пошук засобів ППО).
У вильоті, в якому він був збитий, виконував завдання з пошуку українських засобів ППО, і в певному сенсі завдання виконав: знайшов, що хотів.
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